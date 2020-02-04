بوتين يعرب عن أمله في خروج الصين من محنة فيروس كورونا الجديد

أعرب الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​ عن “أمله في خروج ​الصين​ من محنة ​فيروس كورونا​ الجديد وهي قوية"، مشيراً الى انه من "مصلحة الجميع أن تكون نتائج مكافحة الفيروس الجديد فعالة وأن تظهر في أسرع وقت، وتعطي نتائج إيجابية".

هذا وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، قد أعلنت في وقت سابق، أن الصين لم تسلم ​روسيا​ سلالة فيروس كورونا المستجد حتى الآن، لكن المختصون الروس يعملون على تصنيع اللقاح.