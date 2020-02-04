أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن “أمله في خروج الصين من محنة فيروس كورونا الجديد وهي قوية"، مشيراً الى انه من "مصلحة الجميع أن تكون نتائج مكافحة الفيروس الجديد فعالة وأن تظهر في أسرع وقت، وتعطي نتائج إيجابية".
هذا وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، قد أعلنت في وقت سابق، أن الصين لم تسلم روسيا سلالة فيروس كورونا المستجد حتى الآن، لكن المختصون الروس يعملون على تصنيع اللقاح.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يعرب عن أمله في خروج الصين من محنة فيروس كورونا الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.