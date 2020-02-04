أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، عدم وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد بين أفراد الجالية الليبية في الصين.
وأوضح النجار بأن "هناك مكاتب للرقابة الصحية في جميع منافذ الدولة لمتابعة حالة الركاب القادمين من الخارج واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بهدف التأكد من عدم إصابة المسافرين بالفيروس"، مؤكدا "لم تسجل أي حالات في الداخل".
كما ذكر أنه تم "نقل ثلاثة طلاب ليبيين من مدينة ووهان الصينية إلى الجزائر خلال الأيام الماضية، وقد وضعوا تحت الحجر الصحي هناك لمدة أسبوعين".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الليبية تؤكد عدم إصابة أي من مواطنيها في الصين بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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