السلطات الليبية تؤكد عدم إصابة أي من مواطنيها في الصين بـ"كورونا"

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ​ليبيا​، بدر الدين النجار، عدم وجود إصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد بين أفراد الجالية الليبية في ​الصين​.

وأوضح النجار بأن "هناك مكاتب للرقابة الصحية في جميع منافذ ​الدولة​ لمتابعة حالة الركاب القادمين من الخارج واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بهدف التأكد من عدم إصابة المسافرين بالفيروس"، مؤكدا "لم تسجل أي ​حالات​ في الداخل".

كما ذكر أنه تم "نقل ثلاثة طلاب ليبيين من مدينة ووهان الصينية إلى ​الجزائر​ خلال الأيام الماضية، وقد وضعوا تحت الحجر الصحي هناك لمدة أسبوعين".