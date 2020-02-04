أعلن وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب، ان الوزارة تعمل على "ترتيبات لإجلاء أي من الرعايا البريطانيين الباقين من مقاطعة هوبي الذين يرغبون في المغادرة"، ناصحاً "الرعايا البريطانيين في الصين بمغادرة البلاد إن أمكن ذلك لتقليل مخاطر تعرضهم لفيروس الكورونا".
هذا وأعلنت السطات البريطانية إنها ستسحب مؤقتاً بعض الموظفين وعائلاتهم من مواقعها الدبلوماسية في الصين، حيث تكافح بكين لاحتواء انتشار المرض في جميع أنحاء البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية بريطانيا: ننصح رعايانا بمغادرة الصين لتقليل مخاطر اصابتهم بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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