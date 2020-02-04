بيسكوف: روسيا ستشارك في اجتماع "أوبك+" الطارئ في حال عقده

أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع الشركاء في "أوبك+"، والمشاركة في اجتماع طارئ للتحالف لمناقشة الأوضاع في سوق النفط".
ولفت بيسكوف، الى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، ناقشا أمس التعاون بين البلدين في سوق النفط"، دون أن يكشف عن أية تفاصيل إضافية، ولاسيما فيما يتعلق بتخفيضات الإنتاج.
وعن مدى تأثير انتشار فيروس "كورونا" على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا والصين، أجاب "ستكون هناك تقلبات، لكن الفيروس لن يؤثر بالمجمل على العلاقات الاقتصادية مع الصين"، مشددا على أن "الصين شريك استراتيجي لروسيا".
وقد تقدم منظمة "أوبك" وحلفاؤها موعد الاجتماع المقرر في أذار المقبل إلى ىشباط الحالي، من أجل مناقشة آثار تفشي الفيروس على طلب النفط.، وأفادت مصادر في "أوبك+" لقناة "روسيا اليوم"، بأنه من المقرر أن تعقد اللجنة الفنية المشتركة اجتماعا لتقييم تأثير الفيروس هذا الأسبوع.
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