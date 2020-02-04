الخارجية المصرية: لافروف وشكري بحثا هاتفاياً التطورات في سوريا وليبيا

أعلنت ​وزارة الخارجية المصرية​ ان "وزير الخارجية بحث في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري ​سامح شكري​ تداعيات اعلان الرئيس الاميركي خطته للسلام المعروفة اعلامياً بـ"صفقة القرن" حيث أكد الوزيران على مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق ​السلام​ الشامل والعادل للقضية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها"، كما تم "البحث بالتطورات في ​سوريا​ و​ليبيا​، وسبل الدفع بحلول سياسية شاملة لتلك الأزمات".

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