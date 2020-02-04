رئيس مجلس الأمن: نبحث كيفية الرد على قرار العدل الدولية بشأن الروهينغيا

أعلن رئيس مجلس الأمن السفير البلجيكي مارك بيكستي انه "نبحث كيفية الرد على قرار العدل الدولية بشأن الروهينغيا".
يذكر ان مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة حكم محكمة العدل الدولية القاضي بضرورة اتخاذ ميانمار تدابير مؤقتة لحماية مسلمي الروهينغيا من جرائم الإبادة الجماعية.
ومنذ 25 آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة المليون إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.
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