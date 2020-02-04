سلطات فييتنام: رصد حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N6

أعلنت سلطات فييتنام عن إكتشاف ​حالات​ إصابة بفيروس إنفلونزا ​الطيور​ H5N6 شديد العدوى في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية في فييتنام شهدت تسجيل 9 حالات بفيروس "كورونا" القاتل، وقد عزلت 90 حالة، واشتبهت في 304 حالات، وأنها باشرت بانشاء محجر صحي مخصص لوباء الكورونا بسعة ٥٠٠ سرير بنظام المباني الجاهزة.

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