أردوغان إلتقى وزير الخارجية القطري دون الادلاء بأي تصاريح

ذكرت مصادر في الرئاسة التركية، لقناة "روسيا اليوم" أن"الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، التقى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية ​أنقرة​".

ولفتت الى أن "اللقاء استغرق ساعتين ونصف، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام". من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان الوزير القطري قد التقى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الاثنين في أنقرة، واستعرض معه العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطوريها بالإضافة إلى المستجدات على الساحة الإقليمية.