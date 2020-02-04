السطات اليونانية ترسل صواريخ "باتريوت" إلى السعودية

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، أن "اليونان سترسل بعض صواريخ "باتريوت" إلى السعودية، ضمن برنامج مشترك مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا"، مشيرا الى أن "أثينا ستنشر هذه الصواريخ في السعودية "لحماية البنى التحية الحيوية في مجال الطاقة".
ولفت بيتساس إلى أن "هذه الخطوة التي ستتحمل الرياض تكاليفها ستسهم في ضمان أمن الطاقة وتؤكد تمسك أثينا باستقرار المنطقة وتوطيد علاقاتها مع السعودية"، ذاكرا أن المفاوضات بين أثينا والرياض بشأن هذه الخطوة انطلقت في تشرين الأول الماضي، دون الكشف عن موعد نشر الصواريخ في الأراضي السعودية".
وأكد بيتساس أن "هذه الخطوة دفاعية ولا تشكل خطرا على أي دول أخرى في المنطقة،مشددا على أن "إيطاليا قد تنظم أيضا إلى هذا البرنامج الدولي".
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