لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا تجتمع بحضور الصحة العالمية

أكد رئيس لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​ ​اللواء​ الركن محمود الاسمر، خلال اجتماع اللجنة الاول، على "أهمية توحيد الجهود والتنسيق ما بين كافة الوزارات والادارات المعنية في ترصد الفيروس واكتشافه في مراحل مبكرة، واتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية للاستعداد، والمواجهة لمنع انتشاره انسجاما مع المعايير الدولية التي تحددها ​منظمة الصحة العالمية​".

هذا وقدمت مندوبتا ​وزارة الصحة​ ومنظمة الصحة العالمية عرضا عن الفيروس المستجد والاجراءات التي وضعتها وزارة الصحة حيز التنفيذ ولا سيما على صعيد المراقبة على الحدود وخصوصا في ​المطار​ والمرافئ، واكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ​لبنان​ اليسار راضي بانه "ابتداء من اليوم ستتوفر لدى لبنان معدات مخبرية تمكن ​وزارة الصحة العامة​ من تشخيص ​حالات​ الاصابات المحتملة".