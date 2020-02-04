شركة كارباورشيب: ليس لباخرة فاطمة غول أي صلة بتسرب الفيول في البحر

اعلنت شركة كارباورشيب في بيان ان "بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده أن "غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني تلقت بلاغا عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الاثنين 3 شباط ، أفاد، بأن كمية كبيرة من مادة الفيول قد تسربت من الباخرة Fatmagl (فاطمة غول سلطان) إثر تحطم الأنبوب أثناء إفراغ حمولتها في معمل الزوق الحراري، وشكلت طبقة بسماكة تقارب العشرة سنتيمترات على وجه المياه".
وشددت الشركة، المالكة والمشغلة لباخرتي الطاقة فاطمة غول سلطان وأورهان بيه، على ان "الباخرتين الراسيتين في الزوق والجية تعتمدان أنظمة التنقية والفلترة الأكثر تطورا، مما يمنع أي أذى لمياه البحر، وتلتزمان أعلى معايير السلامة البيئية المطبقة عالميا"، مؤكدة انه "ليس لباخرة فاطمة غول سلطان أي صلة بتسرب الفيول الذي وقع أمس كما أشير في بعض الأخبار المتناقلة اليوم".
وأوضحت ان "التسرب المذكور ناتج عن انفجار قسطل ضخ لخزانات شركة كهرباء لبنان وليس له علاقة بأي شكل من الأشكال بباخرة الطاقة فاطمة غول سلطان، وأن طاقم شركة كارباورشيب المشغلة لباخرة فاطمة غول سلطان استنفر استنفارا تاما لمساعدة وحدات الدفاع المدني كما وعمال شركة كهرباء لبنان على احتواء التسرب المذكور".
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