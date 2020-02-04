شركة كارباورشيب: ليس لباخرة فاطمة غول أي صلة بتسرب الفيول في البحر

اعلنت شركة كارباورشيب في بيان ان "بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده أن "غرفة عمليات ​المديرية العامة للدفاع المدني​ تلقت بلاغا عند ​الساعة​ الثانية عشرة من منتصف ليل الاثنين 3 شباط ، أفاد، بأن كمية كبيرة من مادة الفيول قد تسربت من الباخرة Fatmagl (فاطمة غول سلطان) إثر تحطم الأنبوب أثناء إفراغ حمولتها في ​معمل الزوق​ الحراري، وشكلت طبقة بسماكة تقارب العشرة سنتيمترات على وجه ​المياه​".

وشددت الشركة، المالكة والمشغلة لباخرتي ​الطاقة​ فاطمة غول سلطان وأورهان بيه، على ان "الباخرتين الراسيتين في الزوق و​الجية​ تعتمدان أنظمة التنقية والفلترة الأكثر تطورا، مما يمنع أي أذى لمياه البحر، وتلتزمان أعلى معايير السلامة البيئية المطبقة عالميا"، مؤكدة انه "ليس ل​باخرة فاطمة غول​ سلطان أي صلة بتسرب الفيول الذي وقع أمس كما أشير في بعض ​الأخبار​ المتناقلة اليوم".

وأوضحت ان "التسرب المذكور ناتج عن ​انفجار​ قسطل ضخ لخزانات شركة كهرباء ​لبنان​ وليس له علاقة بأي شكل من الأشكال بباخرة الطاقة فاطمة غول سلطان، وأن طاقم شركة كارباورشيب المشغلة لباخرة فاطمة غول سلطان استنفر استنفارا تاما لمساعدة وحدات ​الدفاع المدني​ كما وعمال شركة كهرباء لبنان على احتواء التسرب المذكور".