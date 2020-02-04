أبي نصر وجه برقية لرئيس الرابطة المارونية في أستراليا معزيا بالأطفال الأربعة

وجّه رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر برقية تعزية إلى رئيس الرابطة المارونية في أستراليا المهندس الدكتور أنطوني هاشم بالفاجعة التي آلمت بالأستراليين اللبنانيين جراء استشهاد أربعة أطفال من عائلتي عبدالله وصقر في حادث الصدم المروع قام به سائق مخمور.
كما وجّه برقيتي تعزية إلى عائلتي الضحايا. وطلب أبي نصر من هاشم نقل تعازيه وتعازي المجلس التنفيذي للرابطة والأعضاء إلى ذوي المغدورين.
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