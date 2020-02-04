جولة لمصلحة حماية المستهلك على المؤسسات صمن اتحاد بلديات جبل عامل

أعلنت ​مصلحة حماية المستهلك​ في بيان، أنه "بناء على توجيهات المديرية العامة ل​وزارة الاقتصاد​ وتجاوبا مع طلب ​اتحاد بلديات جبل عامل​، نفذ مراقبو مصلحة حماية المستهلك جولة على المؤسسات التجارية ضمن نطاق الاتحاد شملت بلدات ​الطيبة​، القنطرة، حولا و​بليدا​، على أن تستكمل الجولات في كل بلدات الاتحاد.

أما المعايير المعتمدة من قبل مراقبي المصلحة فهي في ما خص السوبر ماركت: الالتزام بإعلان الأسعار ب​الليرة اللبنانية​، الالتزام بنسب الأرباح 13% و 18%، معايير السلامة الغذائية.

المحطات: الالتزام بالأسعار الرسمية الصادرة عن ​وزارة الطاقة​، التأكد من دقة الكيل ووجود الأختام الرسمية والتأكد من النوعية، معمل الألبان والاجبان، شروط السلامة الغذائية، إجراءات التصنيع السليم، وصلاحية المواد الأولية والمنتجات النهائية".