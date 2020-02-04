جولة لمصلحة حماية المستهلك على المؤسسات صمن اتحاد بلديات جبل عامل

أعلنت مصلحة حماية المستهلك في بيان، أنه "بناء على توجيهات المديرية العامة لوزارة الاقتصاد وتجاوبا مع طلب اتحاد بلديات جبل عامل، نفذ مراقبو مصلحة حماية المستهلك جولة على المؤسسات التجارية ضمن نطاق الاتحاد شملت بلدات الطيبة، القنطرة، حولا وبليدا، على أن تستكمل الجولات في كل بلدات الاتحاد.
أما المعايير المعتمدة من قبل مراقبي المصلحة فهي في ما خص السوبر ماركت: الالتزام بإعلان الأسعار بالليرة اللبنانية، الالتزام بنسب الأرباح 13% و 18%، معايير السلامة الغذائية.
المحطات: الالتزام بالأسعار الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، التأكد من دقة الكيل ووجود الأختام الرسمية والتأكد من النوعية، معمل الألبان والاجبان، شروط السلامة الغذائية، إجراءات التصنيع السليم، وصلاحية المواد الأولية والمنتجات النهائية".
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