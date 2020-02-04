إدغار معلوف: نتمنى أن يكون البيان الوزاري على قدر طموحاتنا لنعطيه الثقة

أعلن عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب إدغار معلوف، في حديث لوكالة "​سبوتنيك​"، ان "​مجلس الوزراء​ سيعقد جلسة برئاسة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في القصر الجمهوري، بعبدا، يوم الخميس المقبل لإقرار البيان الوزاري على أن يناقش في البرلمان الأسبوع المقبل"، موضحاً ان "هناك قوى سياسية أعلنوا أنهم لن يمنحوا الثقة للبيان الوزاري كحزب "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" ولكن من الواضح أن هناك أفرقاء آخرين سيمنحوا الثقة لهذه الحكومة"، معبراً عن "أمله في أن تقوم الحكومة الجديدة بمعالجة الوضع الاقتصادي الذي بالنسبة لنا أهم نقطة وأهم هدف يجب أن تحققه هذه الحكومة"، متمنياً أن يكون البيان الوزاري على "قدر طموحاتنا لنعطيه الثقة، وهو المدخل الاساسي الذي سيتضمن الخطوط ​العريضة​ للإصلاحات المالية والاقتصادية"، لافتاً الى ان "هناك اعتراض من قبل أشخاص قبل أن تتشكل الحكومة ولكن الأكثرية في الشارع تريد إعطاء فرصة للحكومة وهذا أمر إيجابي، وبالمقابل هناك جدية في العمل، الوزراء في الحكومة جديين في عملهم وهناك اجتماعات متواصلة، قبل ذلك كنا نعاني من ضياع الوقت وعدم التركيز وأخذ القرارات السريعة، حتى الآن في الشكل لا يمكن إلا أن نقول أننا راضون وننتظر المرحلة القادمة"، مشدداً على ان "مسار ​محاربة الفساد​ في لبنان طويل وعلينا أن نبدأ به، خاصة أن الفساد متجذر في ​الدولة اللبنانية​ ولكن لا يوجد أي قانون أو إجراء ممكن أن نتخذه كنواب وكتيار وطني حر إلا وسنأخذه بهذا الاتجاه، وسوف نكون مسهلين إلى أقصى الحدود في ملف مكافحة الفساد".