اعتصام رمزي للمزارعين في سهل عكار رفضا لادخال البضائع من سوريا

نفذ عدد من المزارعين في سهل عكار اعتصاما رمزيا على الطريق الدولية الساحلية الذي يربط العبدة بنقطتي العبودية والعريضة الحدوديتبن مقابل مفرق بلدة قبة شمرا.
واكد المعتصمون في بيان، "رفضهم لادخال الخضار والبضائع السورية المهربة الى لبنان والتي تؤثر سلبا على الانتاج الزراعي اللبناني بشكل عام والعكاري بشكل خاص في عز مواسم الانتاج، حيث ان الزراعة في هذه المنطقة تشكل المصدر الاساسي لعيش ابنائها ومصدر رزقهم الذي يعولون عليه في ظل الضائقة الاقتصادية الصعبة وانعدام اسواق التصدير الى الخارج".
ودعوا "الجهات الرسمية المعنية ضبط هذا الامر باقصى سرعة"، مهددين "بتصعيد تحركهم وقطع الطرقات في حال لم تبادر الدولة لمعالجة الامر وتوقيف اعمال التهريب".
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