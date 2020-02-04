بري عرض الاوضاع العامة مع السفيرة الاميركية والتقى مدعي عام التمييز

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​​نبيه بري​ في عين التينة ​السفيرة الاميركية​ في ​لبنان​ ​إليزابيث ريتشارد​ وبحث معها الاوضاع العامة. كما التقى رئيس المجلس مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ بحضور رئيس الهيئة الإتهامية في بيروت القاضي ​ماهر شعيتو​، كما عرض عمل الهيئة العليا للاغاثة خلال استقباله الامين العام للهيئة ​اللواء محمد خير​.

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