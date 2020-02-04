جميل السيد: الشعب واعٍ جداً ولن يرحم​​​​​​​

لفت النائب ​جميل السيد​ إلى ان " حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ شكّل مؤخّراً مجموعة على التواصل الإجتماعي سمّاها: (حذارِ الشعب واعي)، موّلها بعشرات آلاف الدولارات لتنظم فيديوات وحملات الكترونية، وإنتحلت صفة الشعب لتضليل الشعب حول جرائم هندساته المالية والديون والسمسرات وأمور أخرى ستظهر لاحقاً"، مؤكدا ان "الشعب واعٍ جداً ولن يرحم".

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