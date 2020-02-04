مجلس الرؤساء العامين اطلع من لحود على خطة وزارة الزراعة للامن الغذائي

استقبل مجلس الرؤساء العامين للرهبانيات، مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود وفريق العمل خلال اجتماعه في دير مار روكز الدكوانة مقر الرئاسة العامة للرهبانية المارونية الانطونية، وأطلعوا منه على تحضيرات لجنة الأمن الغذائي التي شكلها وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى وتوجيهاتها، وأعربوا عن استعداد رهبانياتهم لمتابعة وضع إمكانياتها وإمكانيات مؤسساتها العلمية والإنتاجية وأراضيها الصالحة للاستثمار الزراعي في خدمة نجاح الخطة المقترحة، للمساهمة في تشجيع الإنتاج المحلّي وتأمين فرص عمل للشباب اللبناني في الأرياف، وتثبيت المزارعين في مناطقهم والمساهمة في صمود المواطنين وتخطيهم للأزمة الحالية.
واتفق المجتمعون على متابعة التواصل مع اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوّة. وشكر المجلس الوزير مرتضى ولحود وفريق العمل على مبادرتهم وجهودهم في خدمة وتطوير القطاع الزراعي في لبنان.
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