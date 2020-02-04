موزعي المحروقات بعد لقاء دياب: لا زيادة ولا ضرائب على البنزين حاضرا

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، في السرايا، وفدا من موزعي ​المحروقات​ برئاسة فادي ابو شقرا الذي أكد انه جرى خلال اللقاء "عرض جدول ​اسعار المحروقات​ في ظل الأوضاع التي يمر بها البلد"، موضحاً ان "القطاع يعاني منذ فترة وخصوصا على صعيد الموزعين، وان لا زيادة ولا ضرائب على سعر الصفيحة في الوقت الحاضر".

هذا واستقبل دياب النائب السابق ​اميل رحمه​ الذي اشار الى ان "جدية مسار ​الحكومة​ هي التي تخفف من هجوم المعارضة او من عدم موافقتها على بعض الأمور"، متمنيا ان "تنجح الحكومة لأن مصلحة المعارضة والحكومة والشعب والسياسيين ان ننتقل من هذا الواقع الصعب الى أمكنة اكثر سلاما واقل سوءا، والى ايام اكثر استقرارا".