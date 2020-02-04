نائب يتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء لتأجيل الدراسة فى مطروح لمدة أسبوعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان العميرى، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن تأجيل الدراسة بمحافظة مطروح على وجه الخصوص لمدة أسبوعين، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروسات خاصة فى ظل الظروف الراهنة، ولمزيد من الإطمئنان من قبل أولياء الأمور على أبنائهم فى ظل الأوضاع الحالية.
واوضح عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، أن مصر خالية من فيروس كورونا والجميع يعلم الجهد المبذول فى هذا الصدد، وجهود القيادة السياسية والتى تمثلت فى إجلاء المصريين المتواجدين فى الصين خلال ساعات قليلة، وحزمة الإجراءات الوقائية والحماية التى اتخذتها الوزارة فى الداخل لمنع وصول الفيروس، ومن باب أولى أن يتم تأجيل الدراسة.
وأشار عضو مجلس النواب بمطروح، إلى أن التأجيل يأتى فى ظل تهديد فيروس كورونا حول العالم، والتأكد من كافة الاجراءات الوقائية فى مصر، خاصة وأن التجمعات فى المدارس قد تكون مناخا خصبا لتسربه بأى شكل، وهو ما سيكون خطرًا كبيرًا على المجتمع، وان التأجيل لن يؤثر التأثير الكبير على سير العام الدراسى، مقابل الأمان الذى ستنشره الوزارة بقرارها لدى جميع الأسر المصرية، فضلًا عن إعطاء فرصة لجميع الجهات ذات الصلة، بتكثيف الاجراءات الوقائية تجاه هذا الفيروس.
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