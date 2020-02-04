شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بفتح الباب أمام المجتمع المدنى لتمويل مشروعات الصرف المتوقفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، بموجبه يتم فتح الباب أمام المجتمع المدنى للمشاركة فى تمويل مشروعات الصرف الصحى المتوقفة فى المحافظات، وقالت عتمان فى مقترحها، إن توقف مشروعات الصرف الصحى فى قرى محافظة الشرقية وغيرها من باقى المحافظات طوال 4 سنوات، يتطلب إعداد دراسة حكومية حول أسباب توقفها والبحث عن بدائل.

وأضافت: "إذا كان غياب الاعتمادات المالية السبب الرئيسى، فعلى الحكومة ألا تقف عاجزة وتطلب من المجتمع المدنى المشاركة معها، باعتبار مشروعات الصرف الصحى من المشروعات الهامة والجوهرية التى تمس المواطنين فى مصر".

وأوضحت عتمان، أن هناك قرى لم يدخلها الصرف الصحى منذ أكثر من 20 عامًا، وأخرى بدأت فيها أعمال الصرف ثم توقفت فجأة لسنوات بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية المطلوبة.

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وأشارت إلى أنها طالبت خلال مناقشة الموازنة العامة بالدولة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الصرف الصحى حتى يتسنى للحكومة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، قد عقد اجتماعاً مع بعثة البنك الدولى، التى تزور مصر حالياً، لمتابعة مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، وذلك بحضور الدكتور سامر عز الدين، مستشار وزير الإسكان لإدارة المشروعات، والمجموعات التنسيقية التنفيذية بشركات مياه الشرب والصرف الصحى الـ3 المعنية بتنفيذ البرنامج في مرحلته الأولى (الدقهلية، الشرقية، والبحيرة)، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (الدقهلية، الشرقية، والبحيرة)، قدمت خلال الاجتماع عروضا لموقف تنفيذ خطط تحسين الأداء، مضيفاً أن شركات المياه والصرف المعنية بتنفيذ المرحلة الأولى بالبرنامج، حققت القيم المُستهدفة لمؤشرات تحسين الأداء الخاصة بالعامين الماليين السابق والحالى، حيث يهدف البرنامج إلى توصيل خدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحى، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحى.