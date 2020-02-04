بـ17 مليون مغربي مستعد للخدمة العسكرية.. القوات المسلحة تتقدم في التصنيف العالمي

احتلت القوات المسلحة الملكية في العام الجاري 2020 المرتبة الـ56 عالمياً في تصنيف “غلوبال فاير باور” لأقوى جيوش العالم من أصل 138 جيشاً شمله التقرير الأمريكي الشهير.

وبهذه المرتبة يكون الجيش المغرب قد تقدم بأربعة مراتب بعد حصوله على تنقيط 0.8244، مقابل تصنيف عام 2019 الذي احتل فيه المرتبة الـ60 عالمياً.

ويعتمد الترتيب الدولي لجيوش العالم على عدة عوامل من القوة العسكرية والمالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافيا.

ويبلغ عدد الجنود المغاربة، حسب التقرير الذي أعده الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية 310 510 آلاف جندي، منهم 210 آلاف كقوة نشيطة و200 ألف كقوة احتياطية، فيما يتوفر المغرب على 17 مليوناً و157 ألف شخص مستعدين للخدمة العسكرية، منهم 14 مليوناً و500 ألف شخص مؤهلين لها.

وتتوفر القوات المسلحة المغربية على 291 طائرة عسكرية؛ منها 46 طائرة مقاتلة و31 طائرة للنقل و67 طائرة للتدريب والقتال، فضلاً عن أربع طائرات للمهمات الخاصة، و64 طائرة هيلكوبتر غير مقاتلة.

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كما تتوفر على 1443 دبابة و2901 مدرعة قتالية، و505 مدفعيات ذاتية الدفع، و200 مدفعية بالمقطورة، و144 منصة لإطلاق الصواريخ، و121 مقاتلة بحرية، وثلاث فرقاطات عسكرية، و105 دوريات حربية بحرية، حسب التقرير ذاته.

وبلغت ميزانية المغرب للقطاع العسكري 10 مليارات دولار (100 مليار درهم مغربي)، وفي نفس الوقت تصل الديون الخارجية لللقوات المسلحة إلى ما مجموعه 51 مليون دولار(510 مليون درهماً).

يذكر أن الجيش المصري حل في المرتبة الأولى على المستور العربي (9 عالمياً)، تليها كل من السعودية في المرتبة الثانية (17 عالمياً)، والجزائر في المرتبة الثالثة (28 عالمياً)، والإمارات في المرتبة الرابعة (46 عالمياً)، وثم سوريا في (48 عالمياً)، والعراق (51عالمياً)، ليحل المغرب في المرتبة السابعة عربياً.

أما على الصعيد العالمي، فتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أقوى الجيوش تلتها روسيا والجيش الصيني ثالثاً، ثم الهندي رابعا، فاليابان وكوريا الجنوبية، تلاهما الجيش الفرنسي في الرتبة السابعة، متبوعاً بنظيره البريطاني.