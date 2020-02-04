بسبب “صفقة القرن” .. هنية يتصل بالعثماني ويشيد بالدعم الملكي للشعب الفلسطيني

تلقى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اتصالات هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، تباحثا فيه حول “صفقة القرن”.

وقال العثماني في تدوينة له نشرها اليوم الثلاثاء، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تناقش مع هنية جديد القضية الفلسطينية وخصوصا “صفقة القرن”، وأطلع هنية العثماني على توحد الموقف الفلسطيني في رفضها وإلى أهمية الدعم المغربي، مشيدا بدعم الملك محمد السادس للشعب الفلسطيني ودفاعه عن القدس الشريف.

من جانبها، أصدرت حركة حماس بيانا مقتضبا عن اتصال هنية بالعثماني، وقالت إن الطرفان بحثا “تأثير الصفقة على القضية الفلسطينية، وتجاوزها لثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني”.

يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن عن “صفقة القرن”، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها عدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة الفصائل، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.