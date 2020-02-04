رئيس رجاء بني ملال يقدم استقالته بعد 12 هزيمة و3 تعادلات في البطولة الاحترافية! 

قدم رئيس رجاء بني ملال لكرة القدم اليوم الثلاثاء، استقالته من رئاسة الفريق الى أعضاء المكتب المديري للنادي الملالي .

وأعلن محمد عفيف الصغير، رئيس النادي في استقالته، بأن الجو السائد “الفاسد والمشحون” بمحيط النادي الملالي، كوّن له قناعة راسخة بعدم الاستمرار بنفس النفس والحماس.

وأشار عفيف في إستقالته، أنه لايمكنه الاستمرار في رئاسة النادي، في ظل وجود اختلالات بالعمل داخل أجهزة النادي، مشيرا إلى أنه سيظل رهن إشارة النادي إلى حين عقد جمع عام استتنائي في الأيام المقبلة.

هذا ويعيش نادي رجاء بني ملال أزمة نتائج منذ انطلاق البطولة الاحترافية إذ لم يحقق الفريق اَي فوز منذ انطلاق البطولة، مسجلا 3 تعادلات و13 خسارة، ما دافع الجماهير للمطالبة باستقالة رئيس النادي.