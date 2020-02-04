الياميق لوسائل الإعلام الإسبانية: “جمهور سرقسطة متحمس وهذا سبب تفضيله”

قدم فريق ريال سرقسطة لاعبه الجديد جواد الياميق، بعدما لعب القدر دورا كبيرا في مشاركته خلال مباراة قاديس، عقب إصابة زميله بيتشو أتينسا.

وحاول الياميق، الذي وجد نفسه رسميا مباشرة بعد التحاقه بالفريق، التحدث باللغة الإسبانية خلال بداية الندوة الصحافية قبل أن يواصل بالإيطالية وتتم ترجمتها بحكم قضائه لفترة مهمة بإيطاليا.

وقال الياميق إن التحاقه بسرقسطة شكل له مصدر فخر واعتزاز، وتابع “خلال المباراة قمت فقط بعملي الذي من أجله أتواجد هنا، لقد استقبلوني بحفاوة وأنا سعيد بذلك”.

وأضاف” إنه جمهور متحمس من النوع الذي يعجبني، لقد توصلت بعروض غير أنني فضلت المجيء إلى إسبانيا، أعرف جيدا سرقسطة.. هو فريق بتاريخ كبير”.