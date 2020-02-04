هدم كشك في كفر ياسيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات ما تسمى "وحدة تطبيق قانون التخطيط والبناء" بحماية قوات من الشرطة و"حرس الحدود" كشكا في قرية كفر ياسيف فجر اليوم الثلاثاء.
وادعت الشرطة أن "أمر هدم المبنى نفذ لأنه غير قانوني وتم إنشاؤه على أرض تابعة للملك العام".
ووفقا للشرطة فإن "المبنى الذي هُدم كان على جانب الشارع الرئيس (الطريق السريع رقم 70) على أرض تعود للمُلك العام ما شكل انتهاكا خطيرا للقانون وتجاهلا صارخا للاحتياجات العامة للمكان وبالتالي هدم المبنى هو وسيلة أخرى لمحاربة الجريمة".
هذا، وحاولنا في "عرب 48" الحصول على تعقيب صاحب الكشك، لكن دون جدوى، وسنقوم بنشر تعقيبه إذا ما وصلنا لاحقا.
يذكر أن جرافات السلطات الإسرائيلية هدمت بحماية قوات معززة من الشرطة مرأب ومغسلة سيارات في قرية عرعرة بمنطقة وادي عارة، أمس الإثنين.
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