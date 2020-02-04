تجميد أمر هدم منزل في كفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت المحكمة المركزية في اللد، مطلع الأسبوع الجاري، تجميد أمر هدم لمنزل مكون من طابقين في مدينة كفر قاسم في منطقة المثلث، وسط البلاد.
وبحسب قرار المحكمة فإن تجميد أمر الهدم سيبقى ساري المفعول لغاية 17 آذار/ مارس الجاري، وذلك إلى حين عقد جلسة جديدة بخصوص أمر الهدم.
وكانت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء قد فرضت أمر هدم للبيت المكون من طابقين، بذريعة البناء دون ترخيص.
ويقع المنزل المذكور في المنطقة الغربية لمدينة كفر قاسم، إذ يعاني عدد من سكان هذه المنطقة من أوامر هدم لعدد من المنازل وملاحقة من قبل السلطات فيما يتعلق بالتخطيط والتنظيم فيها، علما أنها معرفة كمنطقة مخصصة للزراعة وليست للبناء.
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