اختراق الجبهات.. هكذا رد محور الشر على مقتل الرجل الثاني لإيران 

الثلاثاء 4 فبراير 2020

صورة أرشيفية Advertisements

اختراقات عديدة للجبهات تلاها هزائم تلقتها قوات الجيش اليمني في سياق الرد من "حلفاء الشر قطر وتركيا وايران" بمقتل الرجل الثاني لايران المجرم قاسم سليماني .

وجاء الرد الاصلاحي الحوثي في اليمن على التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي ساهم في هزائم الجيش اليمني المتكررة والانسحابات والاختراقات ايضا. ويعد التحالف بين مليشيا الإصلاح الاخوانيه و مليشيا الحوثي ليس حديثا بل انه كان قبل حتى الإنقلاب على الشرعية في اليمن، فقد رفض الاصلاح خوض معارك مع صالح ضد الحوثيين الذين اتخذوا من صعدة منطلقا لمشروعهم التخريبي. وكشفت الاحداث الاخيرة في اليمن من اتفاق الرياض وثم مقتل سليماني خطط عملاء "تحالف الشر" الى التحالف العلني وتبادل الجبهات للرد على مقتل جنرال ايران سليماني.

وفي مؤشر على حجم التهديد، الذي تشكله التطورات، أطلق علي محسن صالح الأحمر، نائب الرئيس اليمني، السبت، دعوة لكل الوجهاء والأعيان وشيوخ القبائل والمواطنين وكل من وصفهم بـ"الأحرار"، إلى الاستنفار، ومواجهة ما وصفه بـ"الخطر الداهم"، الذي قال إنه "فور تمكنه في مناطق سيطرته شرع في تصفية وإهانة الوجاهات والشخصيات التي قدمت له خدمات جليلة"، كما ظهر بالتزامن محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، بخطاب مصور، يؤكد على استمرار المواجهة مع الحوثيين حتى استعادة السيطرة على صنعاء، بعد أن قطع رحلة علاجية وعاد إلى البلاد، إثر التطورات الأخيرة.