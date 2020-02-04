شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تنصح رعاياها بمغادرة الصين والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة الخارجية البريطانية اليوم رعاياها الموجودين في الصين إلى مغادرة البلاد من أجل تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان اليوم : إن سلامة وأمن المواطنين البريطانية تظل دائمًا أبرز أولوياتنا، لذا نحن ننصح الآن جميع المواطنين البريطانيين الموجودين في الصين بمغادرة البلاد إذا أمكن وذلك لتقليل مخاطر تعرضهم للفيروس.

وأكد أن الحكومة ستواصل العمل على مدار الساعة لإجلاء أي مواطن بريطاني لا يزال في إقليم هوبي الذي يعد مركز انتشار المرض.

ويأتي هذا البيان تحديثًا لموقف الحكومة البريطانية السابق الذي دعت من خلاله مواطنيها إلى عدم السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة.