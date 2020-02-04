شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الليبيي: 5 شروط للمشاركة في «حوار جنيف» والان نبدء بالتفاصيل
ويقضي الشرط الثاني، وفق بليحق، بإحالة قائمة الـ14 إلى مجلس النواب، أما الشرط الثالث فهو تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها. واشترط القرار الصادر عن مجلس النواب عدم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من المجلس، وأخيرًا عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.
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