دعا مركز الاعلام الرقمي، الثلاثاء، وزارة الخارجية إلى توضيح حسابات سفرائها على منصات التواصل الاجتماعي رسمياً، فيما أبدى استغرابه من صمت الخارجية حول الحساب الذي اثار جدلاً مؤخراً، فيما يتعلق بعائديته من عدمها لسفير العراق في لندن جعفر محمد باقر الصدر.
وأضاف أنه "لا يمكن ان نقلل من اهمية التطورات الايجابية التي حدثت في الاشهر الماضية بما يتعلق بالاعلام الرقمي لوزارة الخارجية العراقية والتي يعتبرها المركز خطوة صحيحة في مواكبة اخر تحديثات العصر الرقمي ودليل على فهم المعنيين بالوزراة بهذا الملف".
ونصح المركز، الوزارة بأن "توضع الحسابات الرسمية للسفراء على مختلف المنصات في القسم الخاص في الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة المعني بهذا الموضوع من اجل ان تتأكد منها وسائل الاعلام او يتم متابعتها من جانب حساب وزارة الخارجية سواء على تويتر او باقي المنصات لكي يُعطيها صبغة رسمية حيث اصبحت حسابات تويتر وباقي منصات التواصل الاجتماعي مصدراً معتمداً للاخبار من قبل وسائل الاعلام العالمية".
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الرقمي يدعو الخارجية لتوضيح حسابات سفرائها على منصات التواصل رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.