أنقرة: مقتل وإصابة 8 اشخاص بقصف 'قسد' وحزب العمال لعفرين السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل طالب وإصابة 7 آخرين جراء قصف "قسد" وحزب العمال الكردستاني مدرستين ومسجد في عفرين السورية، بصواريخ غراد. ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة الدفاع التركية "مقتل طالب وإصابة 7 آخرين جراء قصف قسد وحزب العمال الكردستاني مدرستين ومسجد في عفرين السورية، بصواريخ غراد". وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 18 آذار 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 كانون الثاني، بهدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين.

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