بالصور.. قطة عالقة في أعلى نخلة والدفاع المدني يتدخل

تنشر الخليج 365، صوراً لتدخل فرق الدفاع المدني لانقاذ قطة من الموت في مستشفى بيطري شمالي بغداد.

وقال الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرقة من مركز دفاع مدني الحرية بامرة الرائد ضياء حسين توجهت الى المستشفى البيطري الكائن في ساحة عدن لانقاذ قطة عالقة في اعلى نخلة".

وأضاف البيان أنه "تم انقاذ القطة وتسليمها الى كادر المستشفى البيطري".