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برشلونة يصدر بياناً رسمياً بشأن إصابة ديمبلي

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2020-02-04 | 15:30

برشلونة يصدر بياناً رسمياً بشأن إصابة ديمبلي

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أصدر نادي الإسباني بيانًا جديدًا بشأن إصابة جناح الفريق الأول لكرة القدم، عثمان ديمبلي، والذي انسحب بشكل مفاجئ من التدريبات الجماعية بالأمس، الأثنين، رغم أنه كان قريبًا من المشاركة بالمباريات.
ولم يستطع ديمبلي استكمال التدريبات، بعدما شعر ببعض الآلام في عضلات الفخذ الأيمن، وقرر الخروج لعدم تفاقم الأمر وهذا ما أكده بيان برشلونة الذي صدر يوم أمس.

ولكن البيان الجديد للنادي الكتالوني يؤكد على أن "ديمبلي قد خضع لفحوصات طبية جديدة اليوم، الثلاثاء، والتي بينت إصابته بتمزق كامل في العضلة ذات الرأسين من الفخذ الأيمن".


وأشار الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن "خلال الساعات القادمة سيتم تحديد البرنامج العلاجي الذي سيتم اتباعه من أجل شفاء ديمبلي".

وكان ديمبلي قد أصيب بنفس الإصابة في مباراة بوروسيا دورتموند بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي ببطولة ، وتغيب عن مباريات برشلونة طوال الفترة الماضية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية من جانبها أن موسم ديمبلي مع برشلونة قد انتهى حيث لن يستطيع العودة إلى المباريات مرة أخرى حتى شهر حزيران القادم.

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