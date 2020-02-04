بالفيديو..معلم يبتكر طريقة جديدة لايصال المعلومة الى طلبته

بادوات بسيطه وجهد ذاتي استطاع المعلم سيف أن يوصل مادتي الإنكليزي والفنية إلى تلاميذه وترسيخ فهمها لهم من خلال مزجهما في ماده واحده هي الرسم. الطريقه الجديده استهوت التلاميذ الذين يحاولون استيعاب الدروس وتعويض مافاتهم منها في ما تمتدح إدارة المدرسة هكذا مبادرات وتحاول نشرها.

سيف صاحب طرق التدريس الجديده على مدارس النجف درس في نفس المدرسه وتعين فيها يقول انه لم يعطل درسه رغم أن أغلب المدارس عطلت الدوام خلال أشهر التظاهرات الفائته.

الطريقه المميزة لهذا الأستاذ والنتائج العالية التي حققها الطلبة تعكس اهتماما باللحاق بركب العلم رغم الاضطرابات التي يشهدها البلد.

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