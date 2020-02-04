من جديد.. أوروبا في مرمى الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدمٍ بارد، يستلُّ سوديش أمَّان خنجره، ويبدأ بتوجيه الطعنات للأبرياء في متجر قرب محطة قطار ستريتهام هيل جنوب العاصمة البريطانية لندن، ثم يخرج إلى الشارع ليطعن امرأة، ذنبُها الوحيد أنها متواجدة في هذا المكان، وما هي إلا لحظات حتى ترديه الشرطة قتيلاً.

عمليات الطعن في أوروبا وفي بريطانيا تحديداً تزايدت خلال السنوات الأخيرة، والدوافع والأسباب تتوزّع بين العمليات الإرهابية، والتنازع بين عصابات المخدرات على مناطق ترويج بضاعتهم، والسلب والنهب والسطوِ بالقوة.

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ومن الأسباب، بحسب رأي البعض، تقليص الحكومة للدعم المالي للشرطة.

المجتمعات الغربية معتادة على الجريمة، لكن الرُّعب الحقيقي يأتي من العمليات الإرهابية المنطوية تحت عنوان عمليات "الذئاب المنفردة"، التي ينفذها عناصر من تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

الشرطة البريطانية تعتقد أن عملية جنوب لندن هي حادث إرهابي، لأن منفذها لم يكن قد أمضى إلّا أسبوعا واحداً على خروجه من السجن الذي كان فيه بسبب علاقته بتنظيمات إرهابية، وكان تحت مراقبة شديدة، الأمر الذي مكّن الشرطة من قتله فوراً، بثلاث طلقات أمام صيدلية "بوتس" الشهيرة.

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منذ تفجيرات مدريد عام 2004، إلى عملية الطعن الأخيرة في لندن، تعددت الحوادث وتنوَّعت خلالَها أساليبُ القتل، منَ التفجير إلى الدّهْس بالسيارات والشاحنات، إلى استخدام الأسلحة الرشاشة، وصولاً إلى أساليب الطعن بالسواطير والمناجل والسكاكين.

لندن وباريس وبرلين وبروكسل تعرضت لأعنف الهجمات الإرهابية تليها العاصمة السويدية ستوكهولم، ومدينة مانشستر الأمريكية، وبرشلونة الإيطالية.

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المتحدث باِسم تنظيم داعش، الإرهابي أبومحمد العدناني، وجّه عام 2014 تسجيلاً صوتياً لأنصار التنظيم الإرهابي قال فيه: "إذا لم تنجح في إلقاء قنبلة، أو فشلت في فتح النار على مُشرك، فيمكنك طعنه بسكين.. أو سحقه بسيارة".

المتضرر الأكبر من عمليات الطعن والدهس التي ينفذها إرهابيون هو الإسلام البريء منهم، والرابح الأكبر هم أعداء الإسلام، فهل مِن مُعتبِر؟