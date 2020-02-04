لافروف: مئات المرتزقة انتقلوا من إدلب إلى ليبيا

كشف سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، عن عمليات نقل متزايدة لمرتزقة وإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي: "إن مئات المسلحين انتقلوا من إدلب شمالي سوريا إلى بؤر للصراع في ليبيا".

كما طالب لافروف النظام التركي بأهمية الالتزام بتعهداته في إدلب ووقف العمليات العسكرية، وتابع قائلًا: "تركيا لم تستطع الوفاء بعدد من الالتزامات، وكذلك فصل المعارضة عن الإرهابيين".

المرتزقة السوريون في ليبيا

وأعلن الجيش الليبي، السبت الماضي، مقتل 71 مرتزقا سوريا وعشرات المصابين في حالات حرجة جراء اشتباكات في طرابلس.

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وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي إن عدد الجرحى حاليا يتراوح ما بين 45 إلى 55 إصابة؛ من بينها حالات حرجة جدا.





ولم تتوقف تركيا -الداعم الأكبر لمليشيات طرابلس- عن إرسال العناصر الإرهابية إلى العاصمة، إضافة إلى خبراء عسكريين أتراك وأسلحة ثقيلة ودبابات، وصلت عبر ميناء طرابلس، في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، ما دفع بريطانيا وألمانيا للتلويح بالتحرك ضد أنقرة في المجلس الأممي.

ونقلت تركيا إلى ليبيا 3 آلاف عنصر من المرتزقة والإرهابيين السوريين التركمان إلى طرابلس، للقتال في صفوف المليشيات ضد الجيش الوطني الليبي، بحسب اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش، في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي.

وارتكب المرتزقة السوريون عددا من الجرائم في العاصمة الليبية طرابلس؛ من بينها القصف العشوائي لمنازل المواطنين والقيام بأكثر من 45 سطواً مسلحاً بحي الأندلس و14 بالمنطقة السياحية، واعتقال عدد من الضباط والنشطاء المدنيين، واستغلال المدارس للإقامة.