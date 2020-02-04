بريطانيا تطالب رعاياها بمغادرة الصين لتجنب خطر "كورونا"

الصين وانتشار فيروس كورونا - أ.ف.ب

طالبت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، جميع رعاياها بمغادرة الصين لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد.



وقال وزير الخارجية دومينك راب، في بيان، إن "سلامة وأمن الشعب البريطاني سوف تبقى أولويتنا"، مضيفاً: "لذلك، نطالب جميع البريطانيين في الصين بمغادرة البلاد إذا استطاعوا، لتقليص خطر إصابتهم بالفيروس".

وجاء في تحديث لمنشور السفر الذي يصدره مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث أن طواقم العمل الرئيسية اللازم تواجدها لإتمام العمل سوف تبقى في سفارتها وقنصلياتها بالصين، ما سيحد من قدرتهم على مساعدة البريطانيين.





وأودى الفيروس بحياة أكثر من 425 شخصا وأصاب 20 ألفا في الصين، جميعهم تقريبا في مقاطعة هوباي (وسط) مركز ظهور الفيروس، وانتقل إلى 25 دولة منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن "كورونا" المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة لا يمثل بعد حالة "وباء عالمي".

وقالت سيلفي بريان، رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في المنظمة، للصحفيين في جنيف، إنه "حاليا لسنا في حالة وباء عالمي. نحن في مرحلة يعد فيها الوباء متعدد البؤر".

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جهود دبلوماسية

وكثفت الصين جهودها الدبلوماسية لطمأنة الدول في مختلف أنحاء العالم بأنها قادرة على السيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت بيانات لوزارة الخارجية الصينية، نشرت على مدار الأحد والثلاثاء، أن عضو مجلس الدولة وانغ يي تحدث مع وزراء خارجية 7 دول منها ألمانيا وماليزيا والسودان والسعودية خلال الأيام الماضية.

وجدد وانغ خلال الاتصالات التأكيد على أن الصين واثقة من قدرتها على السيطرة على انتشار الفيروس، وعارض في بعض الحالات فرض قيود على السفر.

ونقل بيان نشرته الصين، الثلاثاء، عن وانغ قوله لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "أوصت منظمة الصحة العالمية الدول صراحة بعدم فرض قيود غير ضرورية على السفر والتجارة".





وأضاف: "أعتقد أن السعودية ستقف دوما إلى جانبنا في المعركة ضد الوباء. الوباء شيء مؤقت، وتعاوننا وصداقتنا شيء طويل الأمد".

وعلقت عدة شركات طيران رحلاتها إلى الصين، كما فرضت بعض الدول منها الولايات المتحدة وسنغافورة قيودا على الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.

وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ الولايات المتحدة، داعية واشنطن إلى "الامتناع عن المبالغة في رد الفعل" والتعاون مع الصين للسيطرة على تفشي الفيروس.