- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يتراجع أمام روسيا بشأن سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام روسيا بشأن الوضع في سوريا وذلك بعد أسابيع من التحريض والتهديد .
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنه لا توجد حاجة "لخلاف خطير" مع موسكو بخصوص التطورات في سوريا في الوقت الراهن، مضيفا أن بلاده ستتحدث مع روسيا بهذا الشأن "دون غضب". وأردف قائلا إنه ربما يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته تلفزيونات تركية.
كما قال أردوغان للصحافيين وهو على متن طائرة أثناء عودته من أوكرانيا، "إن تركيا لن تسمح للحكومة السورية باكتساب أراض في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا"، مشيراً إلى أن الاعتداء على الجنود الأتراك يعد انتهاكا لاتفاقية إدلب .
وكانت وزارة الدفاع التركية قد قالت أن خمسة جنود أتراك ومدني يعمل مع الجيش قتلوا في قصف للنظام السوري على إدلب .
والاثنين، اعتبر رجب طيب أردوغان أن التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أصبحت "خارج نطاق السيطرة"، كما حض روسيا على "الوفاء بالتزاماتها" في إدلب.
وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحافي من كييف مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين: "نأمل أن يفي كل طرف بالتزاماته بموجب اتفاقات أستانا وسوتشي (الهادفة لوقف القتال في سوريا والتي وقعت عليها موسكو وأنقرة)، وأن نتمكن من العمل في إطار هذه الالتزامات".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يتراجع أمام روسيا بشأن سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.