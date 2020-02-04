أردوغان يتراجع أمام روسيا بشأن سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام روسيا بشأن الوضع في سوريا وذلك بعد أسابيع من التحريض والتهديد .



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنه لا توجد حاجة "لخلاف خطير" مع موسكو بخصوص التطورات في سوريا في الوقت الراهن، مضيفا أن بلاده ستتحدث مع روسيا بهذا الشأن "دون غضب". وأردف قائلا إنه ربما يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته تلفزيونات تركية.

كما قال أردوغان للصحافيين وهو على متن طائرة أثناء عودته من أوكرانيا، "إن تركيا لن تسمح للحكومة السورية باكتساب أراض في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا"، مشيراً إلى أن الاعتداء على الجنود الأتراك يعد انتهاكا لاتفاقية إدلب .

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وكانت وزارة الدفاع التركية قد قالت أن خمسة جنود أتراك ومدني يعمل مع الجيش قتلوا في قصف للنظام السوري على إدلب .

والاثنين، اعتبر رجب طيب أردوغان أن التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أصبحت "خارج نطاق السيطرة"، كما حض روسيا على "الوفاء بالتزاماتها" في إدلب.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحافي من كييف مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين: "نأمل أن يفي كل طرف بالتزاماته بموجب اتفاقات أستانا وسوتشي (الهادفة لوقف القتال في سوريا والتي وقعت عليها موسكو وأنقرة)، وأن نتمكن من العمل في إطار هذه الالتزامات".