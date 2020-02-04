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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس تنفي أنباء بيع جزء من الخطوط الجوية الحكومية لقطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
نفت تونس، اليوم الثلاثاء، ما تداول بشأن اعتزام بيع أسهم من شركة الطيران الحكومية لصالح الخطوط الجوية القطرية.
وقال المتحدث باسم الإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطيوبي، أن الرئيس التونسي قيس سعيد أكد خلال إتصال هاتفي مع أمين عام الإتحاد نور الدين الطبوبي معارضته بيع الشركة أو جزء منها .
وجاء الإتصال الهاتفي بعد تداول أنباء عن وجود مفاوضات لبيع 30% من أسهم الخطوط الجوية التونسية لصالح الخطوط القطرية.
وأوضح القصيبي، عبر صفحته بموقع ”فيسبوك“، أن ”سعيّد أكد للطبوبي دعمه موقف الاتحاد الرافض لبيع المؤسسات العامة“، مشددًا على أنه ”ضد بيع أية شركة محلية، وفي مقدمتها الخطوط التونسية“.
وتواجه الخطوط التونسية أزمات مالية وانتقادات؛ جراء تدني خدماتها، ما دفع إلى التفكير في بيع جزء منها لتحسين مستوى الخدمات.
لكن اتحاد الشغل، المنظمة النقابية الأكبر في تونس، أكد مرارًا وقوفه في وجه أي محاولة لخصخصة الشركات العامة.
وطالب الاتحاد الحكومة بإدخال إصلاحات جوهرية على المؤسسات العامة التي تشكو صعوبات مالية وهيكلية، ومن بينها الخطوط الجوية التونسية وشركات النقل الحديدي والنقل البري وشركة التبغ والوقود وشركة الكهرباء والغاز وغيرها من الشركات الكبرى.
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