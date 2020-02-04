- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حالة الطقس في الإمارات غداً الاربعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداغائما جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة غرباً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الخميس .
وتوقع المركز فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وأشار المركز إلى أن الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.
أما الخليج العربي فقال المركز أنه سيكون خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 00:21 الجزر الأول عند الساعة 17:12 عند الساعة 03:08
وبحر عمان: خفيف -متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:05 المد الثاني عند 06:22 الجزر الاول عند الساعة 12:51 الجزر الثاني عند الساعة 01:18 .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حالة الطقس في الإمارات غداً الاربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.