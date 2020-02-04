تعرف على حالة الطقس في الإمارات غداً الاربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداغائما جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة غرباً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الخميس .

Advertisements

وتوقع المركز فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأشار المركز إلى أن الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

أما الخليج العربي فقال المركز أنه سيكون خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 00:21 الجزر الأول عند الساعة 17:12 عند الساعة 03:08

وبحر عمان: خفيف -متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:05 المد الثاني عند 06:22 الجزر الاول عند الساعة 12:51 الجزر الثاني عند الساعة 01:18 .