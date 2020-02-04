الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة من حماس لتهريب أسلحة بحراً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن البحرية الإسرائيلية طاردت واستولت قبل 3 أشهر على سفينة كانت في طريقها من سيناء، إلى قطاع غزة. وكشف تحقيق الجيش الإسرائيلي مع الذين كانوا على متن السفينة، أنها كانت في طريقها إلى وحدة من حركة حماس، وجاء في بيان للمتحدث العسكري، أن "إحباط التهريب كن بفضل التعاون بين قوات الجيش مع قوات جهاز الأمن العام الشاباك"، حسب ما ذكرت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية. ولم يكشف الجيش الإسرائيلي حتى الآن نوعية الأسلحة التي صادرها، مكتفياً بتأكيد أن مثل هذه العمليات ساعد على منع تسليح حماس، ويحد من قدرات حماس في قطاع غزة.

