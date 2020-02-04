اتفاق على تحويل "الهدنة" إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020 وافق ممثلو طرفي النزاع في ليبيا المجتمعون في جنيف على تحويل الهدنة الهشة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفق ما أعلن موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا الثلاثاء. وقال غسان سلامة للصحافيين: "تم تبني المبدأ من الجلسة الأولى. يتعلق الأمر الآن بتحديد شروطه". ويشارك في المحادثات خمسة من كبار الضباط يمثلون حكومة الوفاق الوطني، وخمسة يمثلون القوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر. وقال سلامة: "بدأنا أمس النقاشات معهم.. سعياً لجعل الهدنة قابلة أكثر للصمود وأقل عرضةً للانتهاك من الطرفين". ويدير هذه المحادثات سلامة الذي أدان في الأسبوع الماضي استمرار التدخل الخارجي في شؤون هذا البلد، رغم مقررات مؤتمر برلين. وبدأت المحادثات يوم الإثنين ومن المتوقع أن تتواصل الثلاثاء، بحسب سلامة. وقال سلامة: "هناك إرادة حقيقية ليجلس الطرفان سوياً ويبدآن التفاوض". وأضاف "حتى الآن عقدنا جلسات منفصلة، لكني متأكد أن الوقت سيحين ليجلس الطرفان معاً".





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