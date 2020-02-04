8 كيلومترات تفصل الجيش السوري عن إدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

اقترب الجيش السوري 8 كيلومترات فقط من مدينة إدلب الإستراتيجية عاصمة محافظة إدلب، آخر معقل الفصائل الإسلامية المتمردة المسلحة في سوريا، بعد أيام من الاشتباكات العنيفة، التي أسفرت عن سيطرة نظام دمشق على عشرات البلدات السورية. وأوضح مصدر عسكري سوري أن "القوات السورية تبعد أقل من 8 كيلومترات عن مدينة إدلب" مؤكداً استمرار تقدمها رغم دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين. ووصل الجيش السوري، الذي يواصل تقدمه بدعم جوي روسي، إلى كيلومتر واحد من سراقب، الاستراتيجية التي فرضت عليها قوات الأسد حصاراً في الأيام الماضية لانتزاعها من أيدي المتمردين الذين يحظون بدعم تركيا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن طائرات سورية وروسية قصفت عدة بلدات الليلة الماضية قرب مدينة إدلب، بينما تواصل القوات السورية تقدمها. ووفقاً للمصدر نفسه، سيطرت قوات الأسد على 59 بلدة، ومنطقة في محافظة إدلب منذ 24 يناير(كانون الثاني) الماضي. من جانبها، أعربت الأمم المتحدة، الإثنين، عن قلقها، ودعت إلى وقف الاشتباكات لحماية السكان المدنيين. يذكر أن إدلب، التي يعيش بها حوالي 3 ملايين مدني، تخضع بشكل رئيسي لسيطرة هيئة تحرير الشام، فرع القاعدة السابق في سوريا، التي تعتبرها دمشق وموسكو، إرهابية.

