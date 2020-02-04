إيران: الإعدام لمتهم بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن السلطات أن حكم الإعدام سيُنفذ قريباً في رجل أدين بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي.آي.إيه، ومحاولة نقل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني. ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي أن المحكوم عليه بالإعدام هو أمير رحيم بور الذي كان جاسوساً لسي.آي.إيه، وحصل على مبلغ كبير من المال، وحاول نقل بعض المعلومات النووية الإيرانية إلى الجهاز الأمريكي، وحُكم عليه بالإعدام وأيدت المحكمة العليا الحكم في الآونة الأخيرة. وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قتلت واشنطن القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، في بغداد يوم 3 يناير(كانون الثاني) الماضي، ما دفع إيران للرد بهجوم صاروخي على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في العراق.

