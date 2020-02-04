البرهان يطلع مجلس السيادة السوداني على اجتماعه بنتانياهو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

عقد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، الثلاثاء، اجتماعاً مع المجلس الحاكم لاطلاعه على ما جرى في اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أعلن أن اللقاء تناول تطبيع العلاقات بين البلدين. وكانت الخطوة مفاجئة لمجلس الوزراء الانتقالي، علماً أنه أول لقاء من نوعه على المستوى بين البلدين اللذين هما نظرياً في حالة حرب. وقال مكتب نتانياهو، الإثنين، إنه "التقى الفريق عبد الفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية، وأضاف إنهما اتفقا على بدء التعاون للوصول الى التطبيع الكامل في علاقة البلدين". لكن مجلس الوزراء السوداني قال في بيان مساء الإثنين، إنه "لم يكن على علم باجتماع الزعيمين"، وإنه "سيعقد الثلاثاء اجتماعاً طارئاً لبحث الأمر"، وفق مصدر حكومي. وأوضح المصدر أن البرهان الذي عاد من عنتيبي سيطلع المجلس الثلاثاء على مضمون اللقاء. وقال مكتب نتانياهو إن السودان يسير في "اتجاه إيجابي جديد" وأنه أطلع مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة على الموقف. وقال إن "البرهان يحاول المساعدة على تحديث بلاده من خلال إخراجها من عزلتها وإعادتها إلى الخريطة الدولية". عقد لقاء عنتيبي بعد إعلان السودان أن بومبيو دعا البرهان لزيارة واشنطن لبحث العلاقات الثنائية. ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تضع السودان على لائحتها للدول التي تصفها بأنها "راعية للإرهاب" وهو وضع موروث من نظام البشير الذي استضاف زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامه بن لادن في الفترة من 1992 إلى 1996. وأكد المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح الإثنين أن مجلس الوزراء علم باللقاء من أجهزة الإعلام. وقال "لم يتم إعلامنا أو مشاورتنا حول اجتماع رئيس مجلس السيادة الانتقالي برئيس الوزراء الإسرائيلي". التزم السودان على مدى عقود بالمقاطعة العربية لإسرائيل بسبب احتلالها الأراضي الفلسطينية وجراء معاملتها للفلسطينيين. وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء الإثنين، إن "اللقاء طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخروجاً صارخاً عن مبادرة السلام العربية في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية"، حسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا". ووصف الحزب الشيوعي السوداني الاجتماع بين الرجلين "بالخيانة للقضية الفلسطينية". وقال فتحي فضل المتحدث باسم الحزب عبر تصريح بثه بالصورة والصوت عبر صفحته الرسمية على فيس بوك "ما حدث طعنة في ظهر الشعب السوداني ومواقفه المساندة للقضية الفلسطينية ومساندته لحقوق الشعب الفلسطيني". كما انتقد فضل بيان المتحدث باسم الحكومة قائلاً: "كان على بيان مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسمه فيصل صالح أن يدين الخطوة ويرفضها لا أن يتحدث عن عدم ابلاغه بها". والحزب الشيوعي جزء من تحالف الحرية والتغيير المكون للحكومة.

