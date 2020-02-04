فتح: لم نتلق موافقة حماس على زيارة وفد الفصائل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

أكدت حركة فتح، اليوم الثلاثاء، تأجيل زيارة وفد الفصائل الفلسطينية التي كانت مقررة لقطاع غزة من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، والاتفاق على برنامج من أجل مواجهة صفقة القرن، بسبب عدم موافقة حركة حماس. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن "وفد فصائل منظمة التحرير الذي كان من المقرر أن يتوجه لغزة بداية الأسبوع الجاري، للاجتماع بالفصائل هناك بشأن صفقة القرن، أرجأ موعد زيارته بسبب عدم الحصول على موافقة حماس حتى اللحظة على الزيارة". وأضاف الأحمد في تصريحات صحافية، أن "عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس المتواجد في غزة، لم يبلغ من حماس بأي رد حول الموافقة على زيارة الوفد لقطاع غزة، وأنه كان من المقرر أن يجتمع وفد فصائل منظمة التحرير بالفصائل في غزة، لكن تم تأجيله لحين الحصول على موافقة حماس على الزيارة". وتابع الأحمد، أن "فصائل المنظمة اتفقت على التشاور مع الفصائل في غزة لتحديد موعد جديد للزيارة"، فيما أثار قرار تأجيل الزيارة غضباً فلسطينياً في ظل التطورات التي تواجه القضية الفلسطينية. من جانبها، قالت حركة حماس إنها "ترحب بزيارة وفد الفصائل الفلسطينية لقطاع غزة"، وإنها سبق أن "أعلنت تأييدها لزيارته"، دون الكشف عن الخلل الذي أدى لإلغاء الزيارة.

