الصدر يكشف عن مهمة القبعات الزرق الموالين له

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن مهمة عناصره المعروفين بـ"القبعات الزرق"، وذلك بعد إعتداءهم على المتظاهرين .



وكتب في تغريدة نشرها على موقع "تويتر": "القبعات الزرق واجبها تأمين المدارس والدوائر الخدمية سلمياً، وليس من واجبها الدفاع عني وقمع الأصوات التي تهتف ضدي".

وأضاف "أخوتي القبعات الزرق كما وإن واجبكم تمكين القوات الأمنية من بسط الأمن وحماية الثوار وحينئذ ينتهي دوركم" في إشارة إلى انسحابهم من ساحة التحرير في بغداد.

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إلى ذلك، توافد آلاف الطلاب العراقيين، الثلاثاء، إلى ساحة التحرير وسط بغداد تلبية لدعوة اتحاد جامعات بغداد إلى "مليونية طارئة" تنطلق من وزارة التعليم العالي إلى العاصمة العراقية.

كما تعالت الأصوات في "نفق التحرير" منددة بتكليف محمد علاوي بتشكيل حكومة جديدة، لاسيما أنه يعتبر محسوباً على الأحزاب في البلاد، كما تولى مناصب وزارية سابقاً (تولى وزارة الاتصالات).

في المقابل، أظهرت مقاطع مصورة ضرب عدد من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للمحتجين في ساحة التحرير.