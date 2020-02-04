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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان الليبي يضع شروطه للمشاركة في حوار جنيف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أقر البرلمان الليبي في جلسة الثلاثاء، عدد من الشروط الواجب توفرها لمشاركته في لقاء جنيف، التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة .
كما أكد أن ممثليه في حوار جنيف يتم اختيارهم من قبله وتحت قبة البرلمان، مشدداً على ضرورة تحديد مهام لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.
وطالب البرلمان الليبي بعدم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من قبله وعدم مساواة عدد ممثليه بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.
وأتى موقف البرلمان بعد ساعات من اعلان المبعوث الأممي أن "هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض" بين الطرفين المتناحرين مع اعتزامهما الاجتماع لإجراء محادثات في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.
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