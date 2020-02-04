حركة الجهاد الفلسطينية تدين لقاء برهان السودان برئيس وزراء العدو الإسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – رفح

أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بشدة لقاء رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان برئيس وزراء العدو الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو في أوغندا.

وأكدت الحركة في بيان لها، مساء الاثنين، أن هذا الاجتماع لا يعبر أبدا عن الموقف الأصيل والمعروف للشعب السوداني الذي يعتبر من أكثر الشعوب مساندة وتأييدا للقضية الفلسطينية والمقاومة.

وأضافت، أن هذا اللقاء الآثم يشكل ردة عن الموقف السوداني العروبي الأصيل وعن لاءات الخرطوم الثلاث التي شكلت ولا زالت أحد أهم الثوابت العربية التي تمثل نبض الشعوب العربية وصوتها في رفض التطبيع وتجريم أي علاقة مع العدو الصهيوني.

ودعت الحركة، الشعب السوداني وقواه الحية وثواره الأحرار لرفض وادانة هذا اللقاء والوقوف في وجه أي محاولة لاختراق الموقف السوداني الأصيل.